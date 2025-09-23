FBI: Most Wanted
Folge 15: Vier Leichen
41 Min.Folge vom 23.09.2025Ab 12
Eine neue Mordserie gibt dem FBI Rätsel auf. Remy und sein Team ermitteln zunächst in alle Richtungen. Schnell wird jedoch klar, dass es sich um ein und denselben Täter handeln muss. Eine Spur führt die Agenten zu einer jungen Frau, die scheinbar noch eine Rechnung mit den Opfern offen hatte. Dabei ahnen sie nicht, wie viele weitere Männer bereits in Gefahr schweben ?
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
FBI: Most Wanted
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
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