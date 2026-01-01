FBI: Most Wanted
Folge 18: Vertrauen
40 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Jay ist geschockt, als er vom Tod seiner Frau Vanessa erfährt, die offenbar ermordet wurde. Der Fall gibt den Ermittlern zunächst Rätsel auf. Vanessa hinterlässt ein beträchtliches Vermögen und war bei ihren Mitmenschen nicht sonderlich beliebt. Der Kreis der Verdächtigen ist deshalb groß. Doch wer hat die junge Frau tatsächlich auf dem Gewissen? Derweil hofft Barnes auf einen Job in Washington.
FBI: Most Wanted
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
