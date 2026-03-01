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FBI: Special Crime Unit

Hinter feindlichen Linien

ATV 2Staffel 8Folge 1vom 30.03.2026
Hinter feindlichen Linien

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FBI: Special Crime Unit

Folge 1: Hinter feindlichen Linien

40 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 12

Nach den heftigen Explosionen erholt sich das FBI nur langsam von dem Terrorangriff. Während Isobel in der Klinik weiterhin um ihr Leben kämpft, übernimmt Jubel die kommissarische Leitung. Maggie und OA sollen eine Einbruchsserie auf einer Insel abseits des Festlandes aufklären. Dabei bekommen sie es jedoch mit den erzürnten Bürgern zu tun, die selbst für Gerechtigkeit sorgen wollen.

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