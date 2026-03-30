FBI: Special Crime Unit
Folge 2: Störsender
40 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 12
Das FBI verhaftet zwei Diebe, die wertvolle Gemälde aus einer Galerie entwendet haben. Schnell wird den Agenten klar, dass die beiden Männer nicht die Drahtzieher des Verbrechens sind und einen viel größeren Coup verschleiern sollten. Gelingt es den Agenten, die Auftraggeber dingfest zu machen, bevor sie das Land verlassen können?
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
FBI: Special Crime Unit
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 2-8: CBS International Television
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