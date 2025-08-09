FC Rückpass: Gruppenspiel (1/5)Jetzt kostenlos streamen
FC Rückpass
Folge 1: FC Rückpass: Gruppenspiel (1/5)
Im niederösterreichischen Ort Pernitz ist der ortsansässige Fußball-Verein in Schwierigkeiten. Es droht der Abstieg, und damit auch der Ausstieg der letzten Sponsoren. Es wäre das Ende eines traditionsreichen Vereins. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse: Als Präsident Drabusch einem Herzinfarkt erliegt, wittert Anton Leopold Schurbitz die Chance, auf die er lange und geduldig gewartet hat. Unverzüglich beginnt er den Verein umzugestalten. Was braucht ein Erfolgsverein? Einen Erfolgstrainer, bevorzugt ein Ex-Internationaler, noch besser mit langjähriger Auslandserfahrung als Trainer. Nach eifriger Suche auf dem internationalen Transfermarkt bleibt ein potentieller Kandidat übrig - Rainer Kovacic. Besetzung: Lukas Resetarits (Rainer Kovacic) Juergen Maurer (Anton Leopold Schurbitz) Andreas Lust (Karl Hopfberger) Regina Fritsch (Erika Schurbitz) Jennifer Newrkla (Uschi Kovacic) Dagmar Kutzenberger (Ilse Drabusch) Michael Pink (Norbert Warmbacher) Franz Buchrieser (Heinz Drabusch) Peter Faerber (Fadinger) Regie: Leo Bauer Buch: Robert Mohor Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Hubert Mican
