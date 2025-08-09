FC Rückpass: Achtelfinale (2/5)Jetzt kostenlos streamen
FC Rückpass
Folge 2: FC Rückpass: Achtelfinale (2/5)
Rainer Kovacic steht von Beginn an unter Schurbitz'schem Druck: Er muss von den verbleibenden drei Meisterschaftsspielen mindestens eines gewinnen. Nach dem ersten Training ist ihm aber klar, diese Mannschaft braucht dringend Verstärkung, wenn nicht ein Wunder. Im Nachbarort beobachtet Kovacic einen Stürmer, Roland Preissler, eingebildet wie ein Gockel, aber fußballerisch immerhin ein Talent. Bei einer Pressekonferenz will Präsident Schurbitz der Weltpresse seinen neuen Erfolgstrainer präsentieren. Der macht dem Präsidenten aber einen Strich durch die Rechnung. Kovacic präsentiert seinerseits völlig überraschend Roland Preissler als neuen Stürmer beim FC-Pernitz. Und das kommt bei den Penitzern gar nicht gut an. Besetzung: Lukas Resetarits (Rainer Kovacic) Juergen Maurer (Anton Leopold Schurbitz) Andreas Lust (Karl Hopfberger) Regina Fritsch (Erika Schurbitz) Jennifer Newrkla (Uschi Kovacic) Dagmar Kutzenberger (Ilse Drabusch) Michael Pink (Norbert Warmbacher) Laurence Rupp (Roland Preissler) Peter Faerber (Fadinger) Regie: Leo Bauer Buch: Robert Mohor Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Petro Domenigg
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick