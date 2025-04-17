FC Rückpass: Halbfinale (4/5)Jetzt kostenlos streamen
Die offenen und versteckten Fouls auf und neben dem Spielfeld häufen sich. Zeitgleich mit einem Zeltfest des Vereins ist das vorletzte Spiel des FC-Pernitz angesetzt. Ein Sieg muss her, das macht Schurbitz gegenüber Kovacic mehr als deutlich. PR-Assistent Warmbacher wird mit Schwarzgeld, das für einen Ligafunktionär bestimmt ist, einer Wasserpistole und zwei illegalen Arbeitern bei einem Planquadrat festgenommen. Die Mannschaft selbst hält sich beim Spiel ganz gut, auch wenn nach wie vor heftigst untereinander gestritten wird. Vor dem Match hatten außerdem wieder einmal Kovacic und Roland eine Meinungsverschiedenheit, nicht nur über die Spieltaktik, sondern auch über Rolands Verhältnis zu Uschi. Besetzung: Lukas Resetarits (Rainer Kovacic) Juergen Maurer (Anton Leopold Schurbitz) Andreas Lust (Karl Hopfberger) Regina Fritsch (Erika Schurbitz) Jennifer Newrkla (Uschi Kovacic) Dagmar Kutzenberger (Ilse Drabusch) Michael Pink (Norbert Warmbacher) Laurence Rupp (Roland Preissler) Harald Posch (Gerichtsvollzieher) Peter Faerber (Fadinger) Alexander Jagsch (Raffetsberger) Regie: Leo Bauer Buch: Robert Mohor Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Hubert Mican
