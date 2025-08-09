FC Rückpass: Viertelfinale (3/5)Jetzt kostenlos streamen
FC Rückpass
Folge 3: FC Rückpass: Viertelfinale (3/5)
Das erste Spiel des FC-Pernitz unter Führung von Kovacic gerät zum Desaster. Die Mannschaft hat sich vollzählig gegen den ungeliebten "Neuen", Roland Preissler, verschworen und lässt den Stürmer ohne Ball verhungern. Kovacic wechselt ihn aus, da geht plötzlich auch noch das Licht an den Fluchtlichtmasten aus. Schurbitz muss sich ab sofort auch noch mit einer drohenden Platzsperre auseinandersetzen. Abseits des Spielfelds lerne Ilse Drabusch und Uschi einander besser kennen, da Uschi bei Ilse in der Kantine aushilft. Die beiden Frauen haben ein gemeinsames Thema: Männer im Allgemeinen, Rainer Kovacic im Speziellen. Natürlich intrigiert der frühere Trainer Hopfberger weiter. Er will den Präsidiums- und Vorstandsvorsitzenden Fadinger auf seine Seite bringen, um doch noch Präsident werden zu können. Doch Fadinger spielt sein eigenes Spiel. Das ihm beinahe das Leben kostet. Besetzung: Lukas Resetarits (Rainer Kovacic) Juergen Maurer (Anton Leopold Schurbitz) Andreas Lust (Karl Hopfberger) Regina Fritsch (Erika Schurbitz) Jennifer Newrkla (Uschi Kovacic) Dagmar Kutzenberger (Ilse Drabusch) Michael Pink (Norbert Warmbacher) Laurence Rupp (Roland Preissler) Peter Faerber (Fadinger) Alexander Jagsch (Raffetsberger) Regie: Leo Bauer Buch: Robert Mohor Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Hubert Mican
