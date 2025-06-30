Zum Inhalt springenBarrierefrei
krone.tvStaffel 1Folge 1vom 30.06.2025
47 Min.Folge vom 30.06.2025

In „Fesch in a Flash – Die Umstyling-Show mit WOW-Effekt“ unterstützt Martina Reuter Frauen in ganz Österreich dabei, ihr Äußeres zu transformieren und ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Egal, ob sie sich einen neuen Haarschnitt, eine stilvolle Garderobe oder ein umwerfendes Make-up wünschen – ein Team von Top-Profis und Style-Expertin Martina Reuter machen es möglich!

krone.tv
