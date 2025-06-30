Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fesch in a Flash

Tränen in der Show: Sabrina kann es nicht fassen

krone.tvStaffel 1Folge 3vom 30.06.2025
Tränen in der Show: Sabrina kann es nicht fassen

Jetzt kostenlos streamen

Fesch in a Flash

Folge 3: Tränen in der Show: Sabrina kann es nicht fassen

50 Min.Folge vom 30.06.2025

Taschentücher bereithalten, denn dieses Mal wird es ganz besonders emotional: auch in der dritten Folge warten wieder jede Menge Überraschungen bei „Fesch in a Flash“, der Umstyling-Show mit Wow-Effekt und den blitzartigsten Verwandlungen des Landes.

Fesch in a Flash
krone.tv
Fesch in a Flash

Fesch in a Flash

