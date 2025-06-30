Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fesch in a Flash

Von schwarz zu bunt: Einfach nur „wow“!

krone.tvStaffel 1Folge 4vom 30.06.2025
Von schwarz zu bunt: Einfach nur „wow“!

Von schwarz zu bunt: Einfach nur „wow“!Jetzt kostenlos streamen

Fesch in a Flash

Folge 4: Von schwarz zu bunt: Einfach nur „wow“!

49 Min.Folge vom 30.06.2025

Style-Expertin Martina Reuter ist wieder im Einsatz und verschönert mit ihrem Team insgesamt vier neue Kandidatinnen in der WOW-Zone. Für Kandidatin Kathrin geht es von schwarz zu bunt und toller langer Mähne.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Fesch in a Flash
krone.tv
Fesch in a Flash

Fesch in a Flash

Alle 1 Staffeln und Folgen