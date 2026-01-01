Feuerwache 4 - Alarm in Stuttgart
Sie sind nicht nur Brandmeister, Inspektoren oder versierte Techniker, sondern auch Kumpel, Sportler, Väter, Fußballfans und Hobby-Köche. Diese Serie begleitet die Einsatzkräfte der Wache 4 in Stuttgart in ihrem Alltag und zeigt die Personen hinter dem Feuerwehrhelm, ihre unterschiedlichen Charaktere, ihre Stärken und auch ihre Schwächen. In ihrem anstrengenden und gefährlichen Job müssen sich die Männer zu einhundert Prozent aufeinander verlassen. Die Herausforderungen können sie nur gemeinsam im Team meistern. Wenn der Alarm losgeht, ist absolute Konzentration gefragt. Aber wie gehen sie mit belastenden Eindrücken und Erlebnissen um? Und gibt es im Team mitunter auch Streit?
