24 Stunden auf der Feuerwache Jetzt kostenlos streamen
Feuerwache 4 - Alarm in Stuttgart
Folge vom 07.12.2023: 24 Stunden auf der Feuerwache
45 Min.Folge vom 07.12.2023Ab 6
Die Männer der Feuerwache 4 in Stuttgart treten eine 24-Stunden-Schicht an, in der sie nicht nur ihre Fahrzeuge und die Einrichtung in Schuss halten. Die Truppe ist auch bei verschiedenen Einsätzen gefordert. In dieser Folge retten die Notfallhelfer eine Rollstuhlfahrerin, sie löschen einen Mülleimerbrand und sie kümmern sich um die Erstversorgung nach einem Autounfall. Ein nächtlicher Brandmelderalarm hält sie weiter auf Trab. Der Alltag auf der Wache ist geprägt durch einen Mix aus Adrenalin und Routine. Teamarbeit wird dabei großgeschrieben.
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Genre:Dokusoap
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.