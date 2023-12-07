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Feuerwache 4 - Alarm in Stuttgart

24 Stunden auf der Feuerwache

DMAXFolge vom 07.12.2023
24 Stunden auf der Feuerwache

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Feuerwache 4 - Alarm in Stuttgart

Folge vom 07.12.2023: 24 Stunden auf der Feuerwache

45 Min.Folge vom 07.12.2023Ab 6

Die Männer der Feuerwache 4 in Stuttgart treten eine 24-Stunden-Schicht an, in der sie nicht nur ihre Fahrzeuge und die Einrichtung in Schuss halten. Die Truppe ist auch bei verschiedenen Einsätzen gefordert. In dieser Folge retten die Notfallhelfer eine Rollstuhlfahrerin, sie löschen einen Mülleimerbrand und sie kümmern sich um die Erstversorgung nach einem Autounfall. Ein nächtlicher Brandmelderalarm hält sie weiter auf Trab. Der Alltag auf der Wache ist geprägt durch einen Mix aus Adrenalin und Routine. Teamarbeit wird dabei großgeschrieben.

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