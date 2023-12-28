Feuerwache 4 - Alarm in Stuttgart
Folge vom 28.12.2023: Der Einsatzmarathon
44 Min.Folge vom 28.12.2023Ab 12
Die Feuerwehrleute bereiten sich in der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg auf ein großes Sonntagsessen vor. Alex und Michael gehen einkaufen und kochen für das gesamte Team. Dabei soll alles glatt laufen, denn die Erwartungen der Kollegen sind hoch. In dieser Folge von „Feuerwache 4 – Alarm in Stuttgart“ jagt außerdem ein Einsatz den anderen. Die Notfallhelfer kommen nicht zum Durchatmen. Steven und Marvin rücken unter anderem auf die Autobahn aus, um eine Unfallstelle abzusichern. Als sie dort ankommen, geht es plötzlich um Leben und Tod.
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Genre:Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.