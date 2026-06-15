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FIFA WM 2026: 10-Minuten-Highlights

Highlights von Spanien - Kap Verde

ORF2Staffel 1Folge 13vom 15.06.2026
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FIFA WM 2026: 10-Minuten-Highlights

Folge 13: Highlights von Spanien - Kap Verde

7 Min.Folge vom 15.06.2026

Das spanische Starensemble stieg gegen die Underdogs aus Kap Verde ins Turnier ein – und fand in einem Tormann‑Oldie seinen Meister. Sendungshinweis: "FIFA Fußball-WM 2026: Die Morning Show" am 16.06.2026 um 09:10 Uhr auf ORF 2 und im Stream. Bildquelle: APA-Images / AP / Erik S. Lesser Bildquelle: IMAGN IMAGES via Reuters

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