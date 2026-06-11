Highlights von Mexiko - SüdafrikaJetzt kostenlos streamen
FIFA WM 2026: 10-Minuten-Highlights
Folge 1: Highlights von Mexiko - Südafrika
10 Min.Folge vom 11.06.2026
Im legendären Aztekenstadion lieferten sich Gastgeber Mexiko und Südafrika ein mitreißendes Eröffnungsspiel. Bildquelle: APA-Images / AFP / RODRIGO OROPEZA
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