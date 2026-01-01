Fit mit Mena
1 StaffelAb 0
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Fit mit Mena
Ob Anfänger, Fortgeschrittene oder Fitnessfans: die interaktive Turn-Mitmachsendung „Fit mit Mena“ bietet abwechslungsreiche Trainingseinheiten für all jene, die sich in den eigenen 4 Wänden fit halten wollen. In nur 15 Minuten täglich geht es darum, gemeinsam aktiv zu sein, sich gegenseitig zu motivieren und eine gesunde Lebensweise zu fördern.
Genre:Sport
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TV1 Oberösterreich
Enthält Produktplatzierungen
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