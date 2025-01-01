Der Doppelgänger / Unterwasserpiraten / Das WunderkindJetzt kostenlos streamen
Fix & Foxi
Folge 11: Der Doppelgänger / Unterwasserpiraten / Das Wunderkind
23 Min.Ab 6
Lupo hat einen kriminellen Doppelgänger. Fix und Foxi müssen sich mit Piraten herumschlagen. Fix und Foxi sind entsetzt. Ferdilein kommt zu Besuch.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fix & Foxi
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment