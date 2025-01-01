Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fix & Foxi

Bärenglück / Das Schlaraffenland / Der Spuk

RiCStaffel 1Folge 18
Bärenglück / Das Schlaraffenland / Der Spuk

Bärenglück / Das Schlaraffenland / Der SpukJetzt kostenlos streamen

Fix & Foxi

Folge 18: Bärenglück / Das Schlaraffenland / Der Spuk

23 Min.Ab 6

Der Bär Berti ist aus dem Zirkus ausgebrochen. Lupinchen, Fix und Foxi wollen ihnen einfangen. Mit Hilfe von Professor Knox neuester Erfindung zaubert sich Lupo heimlich Riesentorten. Über Lupos Haus hat sich ein Geist einquartiert.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Fix & Foxi
RiC
Fix & Foxi

Fix & Foxi

Alle 2 Staffeln und Folgen