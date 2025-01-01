Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Postgeheimnis / Spielzeugspione / Die Topfblume

23 Min.Ab 6

Lupo will wissen, was in dem Paket ist, das Fix und Foxi bekommen. Fix und Foxi bewundern Spielzeugfiguren, die wie echte Menschen aussehen. Ein Mittel von Professor Knox verwandelt Lupos Zimmerpflanze in ein Riesenmonster.

