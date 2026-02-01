Fixer Upper - Das Mini-Makeover
Folge vom 01.02.2026: Ein Büro-Traum in Weiß
23 Min.Folge vom 01.02.2026
Joanna reist für ihr erstes Renovierungsprojekt nach New York und verwandelt einen schlichtes Zimmer in ein modernes Büro, das Wärme und Ruhe ausstrahlt. Mit sanften Naturtönen, weichen Texturen und kleinen Details, die den historischen Charakter des Gebäudes hervorheben, entsteht Schritt für Schritt ein Arbeitsplatz mit Atmosphäre. Für ihre Freundin Hoda Kotb soll das Office ein inspirierender Startpunkt für ihr neues Business werden – und dafür bleiben Joanna nur acht Wochen Zeit.
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Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.