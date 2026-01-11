Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fixer Upper - Das Mini-Makeover

Spielzimmer mit Geheimtür

HGTVFolge vom 11.01.2026
Spielzimmer mit Geheimtür

Spielzimmer mit GeheimtürJetzt kostenlos streamen

Fixer Upper - Das Mini-Makeover

Folge vom 11.01.2026: Spielzimmer mit Geheimtür

23 Min.

Joanna entwickelt zusammen mit einer langjährigen Mitarbeiterin einen Spielraum, der über viele Jahre hinweg Freude machen soll. Versteckte Elemente, flexible Zonen und ein freundlicher Look sorgen dafür, dass der Raum sowohl zum Spielen als auch zum Lernen geeignet ist und sich mit den Kindern weiterentwickeln kann.

