Fixer Upper - Das Mini-Makeover
Folge vom 11.01.2026: Spielzimmer mit Geheimtür
23 Min.Folge vom 11.01.2026
Joanna entwickelt zusammen mit einer langjährigen Mitarbeiterin einen Spielraum, der über viele Jahre hinweg Freude machen soll. Versteckte Elemente, flexible Zonen und ein freundlicher Look sorgen dafür, dass der Raum sowohl zum Spielen als auch zum Lernen geeignet ist und sich mit den Kindern weiterentwickeln kann.
