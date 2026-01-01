Fixer Upper: Kochen mit Joanna
Ab 12
Ab 12
Fixer Upper: Kochen mit Joanna
Joanna Gaines, Interior-Designerin und die Gründerin der Lifestylemarke Magnolia, verbringt in ihrer Freizeit gerne viel Zeit in der Küche und teilt mit Begeisterung ihre liebsten Rezepte. Sie erzählt, woher ihre kulinarischen Schätze stammen und warum sie immer wieder zu ihnen zurückkehrt. Ihre Rezepte schmecken nicht nur der ganzen Familie, sondern tragen auch Erinnerungen und Geschichten in sich. Joannas Leidenschaft für das Kochen und die damit verbundenen Traditionen machen ihre Gerichte zu etwas ganz Besonderem – sei es das libanesische Menü ihres Großvaters oder italienische Klassiker, die alle lieben.
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Warner Bros. Discovery, Inc.
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