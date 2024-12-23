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Fixer Upper: Kochen mit Joanna

Picknick-Party

HGTVFolge vom 23.12.2024
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Fixer Upper: Kochen mit Joanna

Folge vom 23.12.2024: Picknick-Party

22 Min.Folge vom 23.12.2024

Frisch aus Joannas Rezeptbuch kommen die besten Ideen für einen sommerlichen Ausflug ins Grüne. Ob herzhafte oder süße Genüsse, für alle ist etwas dabei: Kekse mit fruchtiger Pfirsichbutter, die förmlich nach Süden schmecken, und der texanische Kaviar, ein bunter Salat aus Mais, schwarzen Bohnen und Paprika, der die Tafel farbenfroh schmückt. Dazu gesellen sich Huevos Rancheros, pikant gewürzt und reichlich verfeinert, und Schweinekoteletts, die mit einem aromatischen Pfirsich-Chutney abgerundet werden.

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