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Fixer Upper: Kochen mit Joanna

Bestes aus der Südstaaten-Küche

HGTVFolge vom 27.12.2024
Bestes aus der Südstaaten-Küche

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Fixer Upper: Kochen mit Joanna

Folge vom 27.12.2024: Bestes aus der Südstaaten-Küche

23 Min.Folge vom 27.12.2024Ab 12

Ein Hauch von Louisiana auf Joannas Tisch: Die Garnelen werden schonend mit würzigen Würstchen, Maiskolben und Kartoffeln gekocht und duften intensiv nach dem Süden. Dazu kommen ihre klebrigen Cheddar-Kekse, die man sich frisch aus dem Ofen direkt in den Mund stecken möchte. Ein cremiger Artischockendip wartet neben knusprigen hausgemachten Chips und verbreitet bereits Vorfreude auf den Nachtisch – einen leichten Zitronen-Engelskuchen.

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