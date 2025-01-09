Fixer Upper: Kochen mit Joanna
Folge vom 09.01.2025: Käse, Brot und Pasta
23 Min.Folge vom 09.01.2025
Joanna zaubert ein italienisches Menü mit rosa gebackenen Ziti, geröstetem Knoblauch-Parmesan-Toast und Antipasto-Salat mit sonnengetrockneter Tomaten-Vinaigrette. Den Abschluss bildet eine raffinierte Interpretation traditioneller Cannoli – gekrönt von einer Überraschung, die Chip für sie bereithält.
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.