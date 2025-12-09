Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!
Folge vom 09.12.2025: Texas Style
42 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 6
Die Bowmans freuen sich, nach einem langen Aufenthalt in Oklahoma endlich wieder in ihre Heimat Texas zurückzukehren. Mit fünf Kindern, zwei Hunden und hohen Erwartungen, fällt es den Gaines nicht leicht, ein passendes Zuhause für die Familie zu finden.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Scripps International Media Holdings LLC