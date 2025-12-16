Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!

Selbst ist der Käufer

Folge vom 16.12.2025
Selbst ist der Käufer

Selbst ist der KäuferJetzt kostenlos streamen

Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!

Folge vom 16.12.2025: Selbst ist der Käufer

41 Min.

Das Ehepaar Harp sehnt sich zwar nach der Ruhe auf dem Land, bevorzugt aber ein Haus mit urbanem Flair. Die Gaines machen sich auf die Suche und schlagen eine Immobilie vor, die "The Beast" genannt wird. Hier fand ein schweres Verbrechen statt. Werden sich die Harps für das Spukhaus entscheiden?

