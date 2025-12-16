Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!
Folge vom 16.12.2025: Selbst ist der Käufer
41 Min.Folge vom 16.12.2025
Das Ehepaar Harp sehnt sich zwar nach der Ruhe auf dem Land, bevorzugt aber ein Haus mit urbanem Flair. Die Gaines machen sich auf die Suche und schlagen eine Immobilie vor, die "The Beast" genannt wird. Hier fand ein schweres Verbrechen statt. Werden sich die Harps für das Spukhaus entscheiden?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Scripps International Media Holdings LLC