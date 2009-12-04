Zum Inhalt springenBarrierefrei
KultKrimiStaffel 1Folge 4vom 04.12.2009
45 Min.Folge vom 04.12.2009Ab 12

Die Polizei steht vor einem Rätsel: Ein Zeuge hat nachts das furchteinflößende Beerdigungsritual einer symbolisch getöteten Puppe beobachtet. Dr. Vince Flemming kennt diese von Psychologen therapeutisch angewandte Maßnahme, um die Tötungsphantasien eines Patienten in eine Ersatzhandlung zu überführen, und macht aufgrund der Zeugenaussage schnell den behandelnden Kollegen Dr. Kilian Roll ausfindig. Flemming ist beunruhigt, weil die "Exhumierung" von einem Pressefotografen fotografiert worden ist und die geschundene Puppe eindeutig der bekannten Sängerin Fenja Landers ähnelt. Was, wenn der Patient aufgrund der Störung nicht mehr an die Wirkung des Rituals glaubt und - nach der Veröffentlichung der Bilder in der Zeitung - nun doch seine Tötungsphantasie an der Geliebten in die Tat umsetzt? Roll gibt den Namen seines Patienten unter Berufung auf die ärztliche Schweigepflicht nicht preis, doch der abendliche Besuch eines Gesangs-Auftritts der Femme Fatale macht es Flemming leicht, ihn zu erkennen.

