Flemming
Folge 5: Das hohe Lied
Dr. Karl Venhaus, Eigentümer eines millionenschweren Reiseunternehmens, beabsichtigt, seine zweite Ehefrau Lenka Venhaus, die als Haushälterin in die Familie kam, testamentarisch als Alleinerbin einzusetzen, wodurch seinen Kindern die erhoffte Erbschaft entgehen würde. Als er dies seinen zwei erwachsenen Töchtern Valerie Venhaus und Karla Urban sowie seinem Schwiegersohn Michael Urban mitteilt, kommt es zum Eklat. Die drei verlassen empört sein Haus. Am nächsten Morgen wird Venhaus tot neben seinem Gewächshaus aufgefunden. Während Vincent Flemming und Ann Gittel den Tatort besichtigen, treffen auch die Kinder ein. Die verstörte Witwe Lenka Venhaus scheint nervlich am Ende, bei den Töchtern ist jedoch von echter Trauer wenig zu erkennen. Flemming meint sogar, einen Hauch von Triumph zu beobachten. Doch dieser ist nicht von langer Dauer, da sich herausstellt, dass Venhaus vor seinem Tod das Testament bereits verfasst hatte.
