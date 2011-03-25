Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Flemming

Rasende Wut

KultKrimiStaffel 2Folge 2vom 25.03.2011
Rasende Wut

Rasende WutJetzt kostenlos streamen

Flemming

Folge 2: Rasende Wut

45 Min.Folge vom 25.03.2011Ab 12

Kriminalpsychologe Dr. Vincent Flemming und seine Ex-Frau Ann Gittel, die Chefin der 4. Berliner Mordkommission, werden zu einem neuen Fall gerufen. Die Onkologin Dr. Katja Pohl wurde auf dem Rückweg vom Kindergarten in einem Waldstück in Spandau zu Tode geprügelt. Ihr kleiner Sohn Victor liegt mit einem Schock, sonst aber unverletzt, im Krankenhaus. Ludger Simbek, der Zeuge, der Katja Pohl gefunden hat, zeigt bei aller Wortkargheit auffällige Zeichen von Scham. Hat er vielleicht Katja Pohls Hilferufe gehört und ignoriert? Vincent Flemming und Ann Gittel recherchieren an der nahe gelegenen Klinik, Katja Pohls Arbeitsplatz. Vor kurzem starb hier Simbeks Frau an Krebs. Ludger Simbek hatte der behandelnden Ärztin Katja Pohl grobe Therapiefehler unterstellt. Hat er sich an der Ärztin gerächt?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Flemming
KultKrimi
Flemming

Flemming

Alle 3 Staffeln und Folgen