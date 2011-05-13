Zum Inhalt springenBarrierefrei
KultKrimiStaffel 2Folge 8vom 13.05.2011
45 Min.Folge vom 13.05.2011Ab 12

Drei Wochen nach dem Verschwinden der achtjährigen Miriam erhält die Polizei den entscheidenden Hinweis von dem 19-jährigen Jens Krebber, einem Nachbarn des Mädchens, der auch als Praktikant in Miriams Schule gearbeitet hat. Er behauptet, einen Koffer mit der Kinderleiche von einem Unbekannten ausgehändigt bekommen zu haben, mit dem Auftrag, ihn in die Spree zu werfen. Der Koffer mit der ermordeten Miriam wird gefunden, Jens Krebber zum Hauptverdächtigen erklärt. Jens beteuert zwar weiterhin, ein Fremder habe ihm Geld dafür gegeben, den Koffer so schnell wie möglich in die Spree zu werfen, doch eine Hausdurchsuchung bei Jens Krebber und seiner Mutter Marianne beweist, dass die tote Miriam sich in ihrem Keller befunden haben muss. Schließlich gibt Jens die Tat zu, und die Ermittlungen scheinen damit abgeschlossen zu sein, doch Flemming zweifelt an der Schuld des Jugendlichen. Neben ihm will auch Jens' gerissener, manipulativer Anwalt Dr. Lars Geulen die Unschuld des Teenagers beweisen.

