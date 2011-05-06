Flemming
Folge 7: Tödliches Glück
Wenige Wochen vor dem Beginn ihres Mutterschutzes wird Kriminalhauptkommissarin Ann Gittel durch Zufall Zeugin, wie der Familienvater Professor Rolf Hagenau in einem Restaurant zusammenbricht und stirbt. Zunächst sieht alles nach einem allergischen Schock aus. Ann Gittel hat nach der Untersuchung des Medikamentenfläschchens allerdings einen Verdacht und ordnet eine Obduktion an. Und tatsächlich ergeben die Untersuchungen, dass das Antiallergikum mit Erdnussöl verunreinigt wurde, was letztendlich zum Tod führte. Als Tatverdächtige kommen eigentlich nur Personen aus Rolf Hagenaus näherem Umfeld in Frage. Das Motiv scheint zunächst unklar. Der Tote war ein bei allen sehr beliebter Familienmensch und Uni-Dozent sowie ein erfolgreicher Autor. Maya Hagenau, die zweite Ehefrau des Ermordeten, rückt allerdings schnell in den Fokus der Ermittler. Sie hatte Verhältnisse mit mehreren Männern und wollte ihren Mann deshalb vielleicht loswerden?
