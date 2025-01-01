Operation Umzug! - Drei Kliniken unter einem DachJetzt kostenlos streamen
Focus TV - Reportage
Folge 6: Operation Umzug! - Drei Kliniken unter einem Dach
46 Min.Ab 12
Sechs Jahre wurde gebaut, jetzt ist es fertig: Münchens neuestes Krankenhaus. 112 Millionen Euro hat die neue Universitätsklinik in der Innenstadt gekostet, die nun unter einem Dach gleich drei Kliniken aus alten Nachbargebäuden beherbergen soll: die Frauenklinik, die Poliklinik für Innere Medizin und die Chirurgie. "Focus TV" hat den Umzug in eine Mega-Klinik begleitet, wenn Station um Station verlegt wird.
