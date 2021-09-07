Frisch gebacken! - Neue Ideen für altes HandwerkJetzt kostenlos streamen
Folge 5: Frisch gebacken! - Neue Ideen für altes Handwerk
46 Min.Folge vom 07.09.2021Ab 12
Sie sind jung, motiviert und wollen mit frischen Ideen in einem alten Handwerk durchstarten: Nachwuchsbäcker, Metzger und Brauer, deren Ziel es ist, aus klassischen Nahrungsmitteln etwas ganz besonderes zu kreieren. Die "Focus TV Reportage" über junge Meister, die mit Mut, Tatkraft und gegen viel Widerstand ihren Traum vom Leben für gute Nahrungsmittel verwirklichen.
