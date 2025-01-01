Zum Inhalt springenBarrierefrei
Focus TV - Reportage

Luxusgrill statt Strandurlaub - Vom Boom der Outdoor-Küchen

SAT.1Staffel 2021Folge 1
Luxusgrill statt Strandurlaub - Vom Boom der Outdoor-Küchen

Folge 1: Luxusgrill statt Strandurlaub - Vom Boom der Outdoor-Küchen

46 Min.Ab 12

Brutzel-Alarm in Deutschlands Gärten! Weil sie im Urlaub noch immer nicht wie gewohnt verreisen können, investieren die Deutschen gerade in einen besonderen Freizeitspaß für zu Hause: in Outdoor-Küchen. Die Hersteller melden Rekordumsätze. Die "Focus TV"-Reportage über Grillmeister, die sich ihren Traum vom eigenen Brutzelparadies im Freien erfüllen, in der Stadt und auf dem Land.

