Foodwise
Folge 3: Huangshan Teil 1
30 Min.Ab 6
Tianran und Hannah besteigen den Berg Huangshan, einen der berühmtesten Berge Chinas, probieren seinen delikaten grünen Tee und die reichen Aromen der Anhui-Küche und erkunden die alten Dörfer und üppigen Bambuswälder der Region.
Genre:Kochen, Reise, Abenteuer
Produktion:CN, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© TERN Distribution