Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Foodwise

Huangshan Teil 1

just cookingStaffel 3Folge 3
Huangshan Teil 1

Huangshan Teil 1Jetzt kostenlos streamen

Foodwise

Folge 3: Huangshan Teil 1

30 Min.Ab 6

Tianran und Hannah besteigen den Berg Huangshan, einen der berühmtesten Berge Chinas, probieren seinen delikaten grünen Tee und die reichen Aromen der Anhui-Küche und erkunden die alten Dörfer und üppigen Bambuswälder der Region.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Foodwise
just cooking
Foodwise

Foodwise

Alle 3 Staffeln und Folgen