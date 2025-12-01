Foodwise
Folge 6: Wuyi Mountains
30 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 6
Die Gastgeber befinden sich in den Wuyi-Bergen der Provinz Fujian, der Geburtsstätte des Oolong-Tees. Hier genießen sie eine Teezeremonie auf einem Bambusfloß und schlemmen alles von geräucherter Gans bis zu Lotussamensuppe.
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Foodwise
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reise, Abenteuer
Produktion:CN, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: TERN Distribution