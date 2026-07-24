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Formel 1: 1. Training (Großer Preis von Ungarn 2026)

ORF1Staffel 1Folge 367vom 24.07.2026
Formel 1: 1. Training (Großer Preis von Ungarn 2026)

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Folge 367: Formel 1: 1. Training (Großer Preis von Ungarn 2026)

81 Min.Folge vom 24.07.2026

Charles Leclerc setzte am Freitag im ersten freien Training zum Grand Prix von Budapest die Bestzeit. Der Ferrari-Pilot umrundete den Hungaroring in 1:19,075 Minuten und war damit der Schnellste.

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