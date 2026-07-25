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Formel 1: 3. Training (Großer Preis von Ungarn 2026)

ORF1Staffel 1Folge 369vom 25.07.2026
Formel 1: 3. Training (Großer Preis von Ungarn 2026)

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Folge 369: Formel 1: 3. Training (Großer Preis von Ungarn 2026)

81 Min.Folge vom 25.07.2026

Lando Norris hat im dritten und letzten Freien Training zum Grand Prix von Ungarn die Bestzeit erzielt. Hinter dem McLaren-Piloten landeten Lewis Hamilton und WM-Leader Kimi Antonelli, eine Rote Flagge nach Problemen bei Sergio Perez sorgte für eine Unterbrechung.

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