Frauenarzt Dr. Markus Merthin
Folge 4: Beziehungen
Dorothee Wilke und Markus Merthin wollen sich in Bayern niederlassen und hoffen auf die Hilfe von Sandra und Torsten Heidburger. Zunächst führt sich Dorothee Wilke in der neuen Umgebung selbst gut ein: Bei einem Einkauf leistet sie Hilfe, als ein Baby ausgerechnet in einer Boutique zur Welt kommen will und nutzt die Chance, für einen "Storchenwagen" zu plädieren, einen speziell für plötzliche Geburten eingerichteten Krankenwagen. Bei den Heidburgers spüren Markus und Dorothee sehr schnell das gespannte Verhältnis zu ihrer Tochter Angie. Als es Angie sehr schlecht geht, sind Merthin und Dr. Wilke über die Ursache sehr besorgt, Sandra Heidburger aber versucht abzuwiegeln. Dr. Merthin hat ein durch Torsten Heidburger vermitteltes Vorstellungsgespräch in der Privatklinik von Prof. Ehrentreich. Der Professor, angetan von dem ihm empfohlenen Bewerber, stellt Merthin als Oberarzt ein. Natürlich macht sich Dr. Merthin durch die Bevorzugung nicht nur Freunde. Merthins erster Einsatz ist ein Notfall: eine junge schwangere Frau wurde vergewaltigt. Der Täter kann zwar überführt werden, aber die junge Frau verliert nicht nur ihr Baby, sondern bekommt auch keinen Besuch von ihrem Mann. Heidburgers versuchen, mit einer Begrüßungsfeier in ihrer Villa den Freunden Starthilfe in ihre gesellschaftlichen Kreise zu geben. Auch für den Storchenwagen, der Dorothee Wilke ein berufliches Betätigungsfeld bieten könnte, setzt sich Torsten erfolgreich ein.
