Frauenarzt Dr. Markus Merthin
Folge 6: Alte Bekannte
Dr. Wilke ist entsetzt darüber, wie Heidburgers mit den Problemen ihrer Tochter Angie umgehen. Angies Freund Nico, ein Dealer, ist verschwunden. Torsten Heidburger versucht in einem Gespräch mit dem Schuldirektor, seine Tochter aus den Drogen-Vorgängen herauszuhalten. Und Dr. Wilke soll Markus Merthin überzeugen, Angies Schwangerschaft zu unterbrechen. Doch Markus weigert sich, zumal er von Angie bestätigt bekommt, dass sie das Baby eigentlich will. In Merthins Sprechstunde finden sich alte Bekannte ein: Die Burions, die in der Nähe gastieren und denen Merthin eine Schwangerschaft bestätigen kann. Doch Freddy Burion sucht auch in einer ihn persönlich betreffenden Problematik medizinischen Rat. Oskar erscheint wieder mit seiner Trudi, die sich mit aller Kraft bemüht, auf Alkohol zu verzichten. Sie erwartet aller Voraussicht nach gesunde Zwillinge, Oskar ist dankbar für diese gute Nachricht! Dankbar zeigt sich zunächst auch Herr Harnroth, dessen Frau operiert werden muss: ein Notfall. Erst später wird er mit seinem Verhalten für Merthin zum Problem. Doch Merthins Position in der Klinik ist wegen seiner unkonventionellen Methoden gefährdet. Von Torsten Heidburger wird Merthin keine Unterstützung mehr erwarten können. Dafür hat Heidburger auch einen ganz privaten Grund. Glücklicher entwickeln sich die Aussichten für Frau Dr. Wilke. Sie bekommt das Angebot, eine ältere Ärztin für längere Zeit in deren Kinderarztpraxis zu vertreten. Und auch die privaten Perspektiven sind gut: Dorothee Wilke ist schwanger.
