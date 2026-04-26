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Freud - der Außenseiter

Freud - der Außenseiter

ORF2Staffel 1Folge 2vom 26.04.2026
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Freud - der Außenseiter

Folge 2: Freud - der Außenseiter

52 Min.Folge vom 26.04.2026

Sigmund Freud erforschte Träume, Tabus und das Unbewusste – und wurde zum Außenseiter seiner Zeit. Regisseur Yair Qedar zeichnet in vier Akten ein bildgewaltiges Porträt des Vaters der Psychoanalyse. Inhalt: Sigmund Freud hat die Pforten zum Unbewussten aufgestoßen, ist in die Untiefen unserer Träume abgetaucht, hat sexuelle Tabus gebrochen und Scheinmoral entlarvt. Liebe und Tod waren zentrale Gegenstände seiner wissenschaftlichen Arbeit. Somit hat er die Grundpfeiler der menschlichen Existenz erforscht. Obwohl seine Praxis in der Wiener Berggasse 19 von bedeutenden Persönlichkeiten gestürmt wurde, war er doch auch Außenseiter: antisemitische Anfeindungen und sein Bruch mit der medizinischen Tradition hinterließen ein tiefes Gefühl des Andersseins. Bildquelle: ORF/rbb/Yair Qedar/KGP Filmproduktion

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