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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Wilkommen zurück (1)

JoynStaffel 1Folge 1vom 01.06.2026
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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 1: Wilkommen zurück (1)

22 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Eigentlich kehrt Frieda mit ihrer Tochter Pippa nur in ihren Heimatort Liebitz zurück, um den Geburtstag ihres Vaters Otto zu feiern. Dort angekommen, bemerken die beiden aber schnell, dass sie doch länger gebraucht werden. Es gilt, Ottos Lebenswerk, die Freiwillige Feuerwehr Liebitz, vor dem Aus zu retten und ihn bei seinen gesundheitlichen Problemen zu unterstützen.

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