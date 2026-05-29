Erste Liebe, zweite Chance (2)Jetzt ohne Werbung streamen
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 4: Erste Liebe, zweite Chance (2)
23 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Als der Gemeinderat für die Abschaffung der Freiwilligen Feuerwehr stimmt, beschließen Frieda und Pippa, den Sommer über in Liebitz zu bleiben und alles dafür zu tun, die Feuerwehr zu erhalten. Doch nicht alle im Ort sind auf ihrer Seite. Geschäftsfrau Cornelia plant, eine neue Fleischfabrik auf dem Grundstück der Feuerwehr zu bauen. Felix, Pippas Vater und Bürgermeister von Liebitz, fühlt sich hin- und hergerissen zwischen Amt und Familie.
Alle Staffeln im Überblick
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1. & © Season 1: SAT.1