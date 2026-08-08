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Ein toller Typ

sixxStaffel 6Folge 22vom 08.08.2026
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Folge 22: Ein toller Typ

22 Min.Folge vom 08.08.2026

Paul verlangt von Elizabeth, sich von Ross zu trennen - andernfalls will er ihn an der Universität entlassen! Ross und Elizabeth beschließen, von nun an ihre Beziehung geheim zu halten, und wollen das Wochenende in Pauls abgelegenem Ferienhaus verbringen. Auf dieselbe Idee kommt allerdings auch Paul. Er lädt Rachel auf ein Wochenende dorthin ein! Ross versteckt sich in Windeseile im Kleiderschrank, von wo aus er eine interessante Beobachtung macht ...

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