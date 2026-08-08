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Ein besonderer Ring

sixxStaffel 6Folge 23vom 08.08.2026
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Folge 23: Ein besonderer Ring

22 Min.Folge vom 08.08.2026

Phoebe berät Chandler bei der Suche nach einem passenden Verlobungsring für Monica. Tatsächlich findet Chandler die optimalen Ringe, stellt aber beim Bezahlen fest, dass er seine Kreditkarte zu Hause vergessen hat. Nun beauftragt er Phoebe, auf die Ringe aufzupassen, während er die Kreditkarte holt. Phoebe kommt dies gelegen, kann sie doch in Ruhe Schmuck probieren. Leider bemerkt sie erst zu spät, dass der Verkäufer mittlerweile die Ringe an einen anderen Kunden verkauft hat ...

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