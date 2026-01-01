Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 5
24 Min.Ab 12

Annette hat nach ihrer Geburtstagsparty mit den Folgen ihres Alkoholkonsums zu kämpfen. Gemeinsam mit Schwester Caro versucht sie, den Ausgang des Abends zu rekapitulieren. Neben einem geschmacklosen Artikel der Klatschpresse erwartet Annette am nächsten Morgen außerdem ein erzürnter Kirchenmitarbeiter. Als Annettes Erinnerungen an den Abend langsam zurückkehren, hat sie eine schlimme Befürchtung ...

