Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage
Folge 5: Wegen letzter Nacht
24 Min.Ab 12
Annette hat nach ihrer Geburtstagsparty mit den Folgen ihres Alkoholkonsums zu kämpfen. Gemeinsam mit Schwester Caro versucht sie, den Ausgang des Abends zu rekapitulieren. Neben einem geschmacklosen Artikel der Klatschpresse erwartet Annette am nächsten Morgen außerdem ein erzürnter Kirchenmitarbeiter. Als Annettes Erinnerungen an den Abend langsam zurückkehren, hat sie eine schlimme Befürchtung ...
