SAT.1 Staffel 1 Folge 7
Folge 7: Das Trauma

22 Min. Ab 12

Annette, Tanni und Caro diskutieren, ob Annette ihre Serie an SAT.1 verkaufen soll. Während Tanni und Caro von dem Angebot begeistert sind, bleibt Annette skeptisch. Plötzlich sieht sie sich mit vergangenen Erinnerungen konfrontiert, die ihr die Entscheidung schwer machen. Dann der zweite Schreck: Jola ins Krankenhaus eingeliefert worden. Sie hatte Blutungen, aber dem Kind geht es gut. Annette wird daraufhin schlagartig bewusst, was im Leben wirklich zählt ...

