Staffel 1 Folge 1: Für immer Lignano
Für immer Italien
Folge 1: Staffel 1 Folge 1: Für immer Lignano
Lignano steht auf der Favoritenliste der Urlaubsziele der Österreichern ganz weit oben. Denn hier findet der österreichische Urlauber alles, was das Herz begehrt: von kilometerlangen Sandstränden über wunderschöne kleine Küstenstädte bis hin zum Camping Cluburlaub inklusive deutscher Schlagershow. Hier fühlt sich Frau und Herr Österreich zu Hause. ATV hat einen Sommer lang ÖstereicherInnen begleitet, für die der alljährliche Urlaub in Lignano zum geliebten Ritual und festen Lebensbestandteil geworden ist. Rechtsanwalt Werner Tomanek kommt seit seiner Kindheit jedes Jahr nach Lignano zurück. Was sind seine Insider-Tips für den Badeort an der Adria-Küste? ATV zeigt aber auch Ortsansässige, die bereits Kultstatus erlangt haben. So begleiten wir z.B. Bademeister Vinnie, bekannt aus "Ausnahmezustand in Lignano - Tutto Gas" oder Thomas Winter, Besitzer der "Bar Italia", die zum wahren Klassiker für jeden Lignano-Urlauber zählt.
